Ecco il nome a sorpresa di Inzaghi: “Lo voleva alla Lazio, nella sua Inter avrà tanti minuti”

Simone Inzaghi, nuovo allenatore dell'Inter, farà presto una valutazione complessiva della rosa a disposizione

"Gagliardini, almeno a livello teorico, parte dietro rispetto ai vari Brozovic, Eriksen e Barella. Ma ciò non significa che non possa convincere Simone Inzaghi a concedergli spazio e minutaggio di rilievo. Il mister piacentino, almeno secondo qualche datato spiffero di mercato, ha sempre apprezzato le qualità da metodista del bergamasco. Tanto che in tempi non sospetti il profilo del calciatore era stato accostato più volte proprio alla Lazio".