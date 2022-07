Inzaghi ha un’idea nuova per un’Inter spettacolo: novità centrocampo… alla Eriksen

Simone Inzaghi ha una novità in testa per il centrocampo dell'Inter, così da rendere il gioco nerazzurro ancora più bello e imprevedibile

Simone Inzaghi ha una novità in testa per il centrocampo dell'Inter, così da rendere il gioco nerazzurro ancora più bello e imprevedibile in fase offensiva. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, l'allenatore nerazzurro, in alcune occasioni, potrebbe proporre il doppio playmaker Brozovic-Asllani, così come fatto da Conte proprio con Brozovic ed Eriksen. Una soluzione per rendere l'Inter ancora più spettacolare: