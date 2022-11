Giroud-Lautaro, duello a distanza. Di Marzio: “Il paradosso di Inzaghi. Per lui…”

Il giornalista si è soffermato sulla volontà dell'allenatore nerazzurro di portare a Milano proprio il francese che poi invece ha firmato per il Milan

«Inzaghi - ha sottolineato il giornalista - lo avrebbe voluto sia alla Lazio che all'Inter. Tare era andato a Londra per portarlo a Roma a gennaio ma il giocatore decise di restare al Chelsea a gennaio. Quando è arrivato all'Inter, prima che il francese firmasse per il Milan, Inzaghi lo aveva chiamato per convincerlo a sposare la sua causa. Nella sua testa Lautaro e Giroud, che oggi hanno vissuto un derby a distanza, potevano anche giocare insieme».