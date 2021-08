Inzaghi pazzo di Correa: “Con lui Simone vorrebbe schierare l’Inter così”

Joaquin Correa è uno dei primi nomi della lista dell'Inter per il dopo Lukaku. Simone Inzaghi, nuovo allenatore nerazzurro, è pazzo di lui

Joaquin Correa è uno dei primi nomi della lista dell'Inter per il dopo Lukaku. Simone Inzaghi, nuovo allenatore nerazzurro, è pazzo di lui. Scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Correa è destinato a lasciare la Lazio che ha bisogno di monetizzare un addio importante. Trattare con Lotito è complicato, soprattutto dopo che Inzaghi non ha rinnovato e ha scelto l'Inter, ma Simone stravede per il Tucu. Con lui, potrebbe prevedere un'Inter con in rosa Dzeko prima punta, Correa e Sanchez seconde punte e Martinez capace di fare all'occorrenza l'uno o l'altro ruolo".