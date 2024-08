L'Inter deve ancora sostituire Tajon Buchanan, che non tornerà in campo prima del 2025. Ieri, in conferenza stampa, Simone Inzaghi ha parlato della necessità di un difensore "importante", che prende il posto dell'esterno canadese numericamente. Anche perché tatticamente sarà Carlos Augusto a riprendere il posto di vice Dimarco.

"Importante. Cosa vuol dire? Intanto, il primo punto da considerare è l’età: non arriverà un trentenne. Un giocatore alla Rodriguez o alla Hermoso, per intenderci. Il primo, pallino di Inzaghi, si è accasato al Betis Siviglia, mentre il secondo è ancora a caccia di una squadra. Nell’ultimo mese ha oscillato tra Napoli, Inter e altri club. Il suo futuro non sarà nerazzurro. Ausilio e Marotta stanno cercando un profilo futuribile in linea con quanto chiesto da Oaktree, ovvero un giocatore tra i 22-23 anni a circa 5-6 milioni, anche meno.