Tomas Palacios non si è allenato e non viaggerà con l'Independiente Rivadavia per giocare contro il Talleres

Tomas Palacios non è stato convocato per la partita dell'Independiente Rivadavia contro il Talleres anche perché la negoziazione con l'Inter sta procedendo. A riportarlo è Tano Robles, giornalista de La Republica de La Paz:

"Informa Rodrigo Ríos che Tomas Palacios non si è allenato e non viaggerà con l'Independiente Rivadavia per giocare contro il Talleres e che avanza la negoziazione per il suo trasferimento all'Inter. Deve essere ancora trovato l'accordo tra le parti con il Talleres per soddisfare le condizioni di un possibile trasferimento", si legge.