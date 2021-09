GdS – Inter, Inzaghi soddisfatto del mercato del club: “Manca solo…”

Nonostante la partenza di due pezzi pregiati come Hakimi e Lukaku, Simone Inzaghi può ritenersi soddisfatto del mercato dell'Inter

"Giusto trattenere Vecino, nella rotazioni a centrocampo sarà utile. Indispensabile il rinnovo di Lautaro, ormai soltanto un atto formale. E anche gregari come Dimarco saranno preziosi, il ragazzo lo ha dimostrato in diverse occasioni. Cosa manca? Forse un’altra prima punta come Dzeko ma non certo per svilire Edin (anzi), piuttosto per avere una batteria completa contro qualsiasi tipo di emergenza. Ma quando resta un 10 per cento di dubbi rispetto al 90 per cento di certezze e convinzioni, qualsiasi allenatore può ritenersi soddisfatto".