"Domani nell’amichevole sempre alla Pinetina contro la Pergolettese (fischio d’inizio alle 18.30, diretta streaming sul sito nerazzurro, sul canale Youtube e sull’app ufficiale) Simone Inzaghi proseguirà sulla strada tracciata, piazzando Carlos Augusto esterno alto e Alessandro Fontanarosa come “braccetto sinistro”. L’allenatore per puntellare il reparto avrebbe gradito Hermoso (ovvero un giocatore pronto) ma non ha mosso obiezioni all’idea di lavorare su un altro Bisseck. Certo, arrivasse Kiwior, sarebbe il giusto compromesso tra le esigenze di Inzaghi e i desiderata di Oaktree", commenta Tuttosport.