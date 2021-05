Messaggero – Luis Alberto con Inzaghi all’Inter? Simone può fare il suo nome a Marotta

In attesa dell'ufficialità del suo arrivo all'Inter, Simone Inzaghi, prossimo allenatore nerazzurro, è pronto a disegnare la sua squadra

In attesa dell'ufficialità del suo arrivo all'Inter e delle mosse della società sul mercato, Simone Inzaghi , prossimo allenatore dell'Inter, è pronto a disegnare la sua squadra. Magari, con l'arrivo di uno dei suoi fedelissimi dalla Lazio.

Secondo quanto scrive l'edizione odierna de Il Messaggero, infatti, l'ormai ex tecnico biancoceleste potrebbe mettere in cima alla lista dei desideri da consegnare a Marotta il centrocampista spagnolo Luis Alberto, con il quale ha avuto sempre un ottimo rapporto, anche durante qualche dissidio tra il calciatore e la società. Secondo il quotidiano, l'ex Liverpool potrebbe essere il rinforzo ideale per il centrocampo nerazzurro sotto la guida della stesso Inzaghi.