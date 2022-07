Gli acquisti ‘nascondono’ le novità di Inzaghi: “Così vuole sorprendere tutti”

I nuovi arrivati in casa Inter svelano in parte quella che è l'idea di Simone Inzaghi per la prossima stagione. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, l'allenatore nerazzurro ha in mente di creare una squadra camaleontica, in grado di sorprendere sempre gli avversari:

"La base di partenza sarà la stessa, ovvero quel 3-5-2 che per il tecnico rappresenta la certezza, l’origine del suo pensiero calcistico. Ma da lì, c’è un mondo da scoprire e cambiare, magari non rivoluzionare ma comunque da rendere camaleontico a seconda di necessità ed esigenze. Per sorprendere gli altri, certo. Ma anche per saper far fronte ad eventuali periodi di emergenza che una stagione così particolare come la prossima – che sarà divisa in due blocchi, pre e post Mondiale – impone di prendere in seria considerazione. Il mercato, al di là del colpo da “90” Lukaku, è stato incentrato anche in questa ottica, alla ricerca di giocatori polifunzionali, capaci di agire in più ruoli e in diversi sistemi di gioco, per garantire sempre una resa massima, individuale e di squadra".