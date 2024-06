"L’Italia del calcio chiamò. Antognoni, Rivera, Baggio, Totti e Del Piero entreranno nel ritiro azzurro in tarda mattinata. Pranzeranno con la Nazionale, saluteranno i giocatori, transiteranno intorno alle 15 in Aula Magna, dove è prevista la conferenza stampa di Spalletti e di un giocatore verso l’amichevole di Bologna con la Turchia. Interverrà il presidente federale Gravina, che ha spinto per accontentare il ct. Si può contribuire al risultato anche curando gli aspetti motivazionali. I numeri 10 più grandi della storia azzurra indosseranno una maglia speciale e dedicata dalla Federcalcio. Alle 16,45 scenderanno in campo, accanto alla Nazionale, per assistere all’allenamento. Una super rifinitura. Come se Spalletti allargasse idealmente il suo staff tecnico".