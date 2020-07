TS – Izzo, rottura con il Torino: Inter alla finestra, ma non c’è accordo sulla valutazione

Il futuro di Armando Izzo sarà lontano da Torino: il rapporto tra il difensore campano e l’ambiente granata è ormai ai minimi termini, e una sua cessione al termine della stagione appare sempre più probabile. Così scrive Tuttosport:

“Il chiacchierato infortunio che ha tenuto il centrale di Scampia lontano dal terreno di gioco con Fiorentina e Verona – singolare per le tempistiche con cui è stato annunciato dalla società e per i contorni sfocati del problema al ginocchio – ha acuito lo scollamento tra il giocatore e l’ambiente granata, in corso ormai da diversi mesi. E destinato a tradursi in una più che probabile cessione estiva per il 28enne entrato nel frattempo nella scuderia di Raiola“.

INTER ALLA FINESTRA – “Su di lui ci sono innanzitutto gli occhi dell’Inter, ma al contempo anche le pretese del club granata che intende mettere a bilancio una plusvalenza, rispetto ai 10 milioni versati nel 2018 per prelevarlo dal Grifone. Un quadro rovente, insomma, reso ulteriormente infiammabile dal rapporto ormai ai ferri corti anche con la tifoseria“.