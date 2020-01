Flamengo, Jorge Jesus annuncia: “Parlerò con Gabigol. Per lui ho un affetto speciale”

In attesa che la trattativa con l’Inter si definisca definitivamente, anche Jorge Jesus, allenatore del Flamengo, ha deciso di sondare il terreno con Gabigol per capire le sue reali intenzioni di continuare la sua avventura nel club brasiliano. Con alcune parole riportate dalla testata Lance!, infatti, il tecnico ha espresso la volontà di parlare con l’attaccante, che nei prossimi giorni dovrebbe trasferirsi a titolo definitivo al Fla:

“Al mio arrivo oggi in Brasile avrò la possibilità di parlargli. Ho molta fiducia in lui, un affetto molto speciale, come per tutti i giocatori. Gli parlerò sicuramente“, ha dichiarato Jorge Jesus.

(Fonte: Lance!)