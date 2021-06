Record – Joao Mario, spunta clausola fino al 2022: “Prevista penale di 30mln per l’Inter se…”

Resta ancora tutto da definire il futuro di Joao Mario, centrocampista dell'Inter nell'ultima stagione in prestito allo Sporting Lisbona

Resta ancora tutto da definire il futuro di Joao Mario, centrocampista portoghese di proprietà dell'Inter e nell'ultima stagione in prestito allo Sporting Lisbona. Il club campione di Portogallo, infatti, è in trattativa con la società nerazzurra per l'acquisto a titolo definitivo del cartellino del calciatore, ma resta ancora distanza tra le parti.

Lo Sporting, infatti, offre circa 5,5 milioni di euro (4 milioni fissi più bonus), mentre l'Inter chiede sempre 7,5 milioni e non intende scendere da quella cifra, anche per non effettuare minusvalenze. Intanto, però, dal Portogallo emerge un nuovo dettaglio sulla vicenda. Secondo quanto scrive Record, infatti, nel trasferimento di Joao Mario dallo Sporting Lisbona all'Inter nel 2016 era stata inclusa una clausola 'anti-rivali' che prevedeva una penale per i nerazzurri di 30 milioni di euro in caso di cessione del calciatore a un'altra squadra portoghese.