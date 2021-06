Eriksen potrà tornare a giocare all’Inter? In Italia defibrillatore vietato ma…

Gli aggiornamenti sulla situazione che riguarda il centrocampista danese dopo il comunicato della nazionale sulle sue condizioni

In mattinata sono arrivati importantissimi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Christian Eriksen in seguito al malore accusato in nazionale. “Dopo diversi esami al cuore, è stato deciso che a Eriksen sarà messo un ICD (ovvero un defibrillatore sottocute). Lui ha accettato questa decisione”, ha annunciato con un comunicato in mattinata la federazione danese. La nota non precisa che cosa abbia causato l'aritmia cardiaca che ha colpito Eriksen. Ma dopo l’operazione potrà tornare a giocare nell’Inter? È la domanda che si fanno tutti i tifosi nerazzurri, ma anche gli appassionati di calcio e non solo.