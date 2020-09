Inter-Joao Mario, 2 offerte. Un innesto è in arrivo: “Ad Appiano si aspetta l’arrivo di…”

Il principale obiettivo sul mercato in casa Inter è quello di sfoltire per poi piazzare qualche colpo in entrata. Ecco uno dei motivi dell’addio a sorpresa di Diego Godin. Ma, secondo Il Giorno, ci sono diversi esuberi da sistemare in queste settimane: “Al Suning Center nel frattempo si aspetta l’arrivo di Darmian, che in rosa prenderà il posto di Ranocchia, già in destinazione Genoa mentre si pensa alla quarta punta quando in rosa, ad oggi c’è ancora Salcedo: in ottica sfoltimento del gruppo da valutare le offerte di Betis e Valencia per Joao Mario mentre è tornato nei ranghi nerazzurri Radja Nainggolan”.