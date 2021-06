Inter, frenata Joao Mario. “Offerta più bassa del previsto”. Vidal può partire gratis

In attesa di avere novità sul fronte cessione di un big, l'Inter punta a fare cassa con addii meno impattanti da un punto di vista tecnico

In attesa di avere novità sul fronte cessione di un big, l'Inter punta a fare cassa con addii meno impattanti da un punto di vista tecnico. È questo il caso di Joao Mario, per il quale si continua a trattare con lo Sporting. Le ultime notizie, però, non sono più positive. "Il riscatto da parte dello Sporting di Joao Mario si è arenato. L'ok dell'Inter sarebbe arrivato di fronte a una proposta di 7,5-8 milioni, ma la proposta ufficiale è stata molto più bassa. Ecco perché l'Inter per ora ha detto di no", commenta il Corriere dello Sport