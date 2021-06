Record: “Joao Mario-Sporting, impasse sorprendente. E ora si apre una nuova strada”

Sono giorni di impasse tra il centrocampista e il club portoghese: questo il punto sulla trattativa da Record

Sono giorni cruciali che possono davvero mettere la parola fine alla telenovela di mercato legata al nome di Joao Mario . Il calciatore è già tornato infatti a Lisbona dopo un periodo brevissimo di vacanza con l'intenzione di sciogliere una volta per tutte il proprio futuro. E, secondo quanto si legge su Record, nonostante l'Inter abbia accettato di cedere il giocatore per 7,5 milioni di euro dopo un principio di accordo lo Sporting, la verità è che ieri non era stata presentata ancora nessuna proposta formale da parte dei portoghesi.

Un'impasse un po' sorprendente dopo due incontri in tre giorni del rappresentante di João Mário, Federico Pastorello, con la dirigenza dell'Inter. Il giocatore, prosegue Record, resta, per ora, a margine delle conversazioni ma è naturalmente molto attento a tutto quello che succede: vuole infatti esaudire il suo desiderio di restare allo Sporting.

Approcci da altri club, tra cui Villarreal, Nizza, Spartak Mosca e Besiktas, potrebbero però mettere il giocatore di fronte a un dilemma, anche sentimentale: Joao Mario vuole infatti prendere parte al precampionato con il suo futuro club e sa di non poter aspettare ancora molto per lo Sporting, che forse sta cercando di abbassare il valore dell'operazione con questo braccio di ferro. E, in tal caso, i leoni e il classe '93 potrebbero seguire strade diverse. Le prossime ore potrebbero essere decisive. L'Inter e João Mário vogliono chiudere subito l'affare, ma in questa impasse c'è una certezza: il centrocampista non vuole passare l'estate senza che il futuro si risolva. Ed ecco che quindi potrebbero aprirsi nuove soluzioni.