Joao Mario, niente ritiro con l’Inter? CorSport: “Ecco cosa filtra dall’entourage del giocatore”

Tra i tanti giocatori in cerca di sistemazione in casa Inter, risulta non di facile lettura la situazione di Joao Mario. Il portoghese, di ritorno dal prestito in Russia con la Lokomotiv Mosca, non si sta allenando in questi giorni ad Appiano insieme agli altri compagni, in attesa del raduno che inizierà lunedì con la squadra al completo. “Arriverà lunedì? Non è affatto scontato. Nonostante non sia tra i convocati del Portogallo, dal suo entourage filtra che potrebbe non essere ad Appiano fin dal primo giorno”, il commento del Corriere dello Sport.