UFFICIALE – Joao Mario torna all’Inter: la Lokomotiv non lo riscatta. Il comunicato

“Il centrocampista Joao Mario ha lasciato la Lokomotiv dopo la scadenza del contratto di prestito. Nella nostra squadra, il portoghese ha giocato 22 partite, segnato un gol, fatto cinque assist e ha conquistato il secondo posto del campionato russo. Ringraziamo Joao e gli auguriamo successo nella sua futura carriera!”. Con questo comunicato sul proprio sito ufficiale, la Lokomotiv Mosca ha ufficializzato il rientro all’Inter di Joao Mario e il mancato riscatto del giocatore.

E’ arrivato poi il video messaggio di addio del centrocampista portoghese: “Ciao ai tifosi della Lokomotiv, innanzitutto voglio ringraziarvi per tutto il supporto quest’anno. E’ stato un piacere per me giocare qui, esperienza fantastica. Vi auguro il meglio, sono sicuro che la Lokomotiv raggiungerà grandi traguardi”.