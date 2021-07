Sky – Joao Mario potrebbe essere il primo acquisto del presidente Rui Costa: si chiude

L'ex numero uno del Benfica è stato arrestato e il ds ha preso il suo posto: si accelera per l'arrivo del portoghese

Il centrocampista dell'Inter, Joao Mario potrebbe essere il primo acquisto del nuovo presidente del Benfica, Rui Costa. Perché dopo l'arresto dell'ormai ex numero uno del club portoghese, Luis Filipe Vieira, l'ex calciatore del Milan ha preso il suo posto.

Era stato nella sede dell'Inter qualche giorno fa per trattare direttamente con il club nerazzurro la cessione del centrocampista. Si parla di una trattativa complicata in mano agli avvocati per la clausola che c'è sul contratto del giocatore, c'è lo Sporting di mezzo. Ma si conta di chiudere l'operazione con il Benfica entro lunedì, secondo quanto riportato da Skysport.