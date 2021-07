Sky – Inter-Benfica, ci siamo per Joao Mario: si chiude entro domenica

Dopo Dalbert, anche Joao Mario si appresta a lasciare l'Inter a titolo definitivo: in conclusione l'affare con il Benfica

Dopo Dalbert, anche Joao Mario si appresta a lasciare l'Inter a titolo definitivo. Come riportato da Sky Sport durante la trasmissione "Calciomercato - L'Originale", infatti, l'affare con il Benfica per il trasferimento del centrocampista portoghese è in via di conclusione. Secondo l'emittente, tutto dovrebbe essere chiuso entro domenica.