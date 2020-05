Inter, torna Joao Mario? Pres. Lokomotiv: “Dobbiamo stringere la cinghia. E’ impossibile che…”

Improvvisamente, quando il suo riscatto sembrava ormai a un passo, anche la permanenza di Joao Mario alla Lokomotiv Mosca diventa meno probabile. Il centrocampista portoghese, infatti, ha giocato questa stagione in prestito in Russia dall’Inter. La Lokomotiv avrebbe il diritto di acquistare il giocatore a titolo definitivo per 18 milioni di euro, ma le ultime parole del presidente del club mettono fortemente in dubbio questa soluzione:

“Dobbiamo stringere la cinghia. Ecco perché non possiamo acquistare contemporaneamente Krychowiak e João Mário. Otto giocatori lasceranno la squadra, che rimpiazzeremo con giovani e riserve“, ha detto Vasily Kiknadze.

(Fonte: O Jogo)