Rivoluzione Inter. Attacco? L’ultima idea ha del clamoroso: e non si parla di un nome qualunque

L’Inter si prepara ad affrontare un calciomercato decisamente frenetico, sia in entrata che in uscita. Soprattutto in attacco, dove si preannuncia una vera rivoluzione firmata Marotta. Lukaku, infatti, sarà l’unica certezza del reparto. Con Lautaro Martinez possibile partente, Sanchez di ritorno allo United ed Esposito che andrà in prestito, i nerazzurri sono pronti a cambiare quasi totalmente il reparto offensivo.

E, tra le varie ipotesi, ne spunta una che ha del clamoroso: Ivan Perisic. Qualora il Bayern non riscattasse il giocatore, infatti, Conte potrebbe provare a utilizzare il croato da seconda punta, dopo l’esperimento fallito da esterno a tutta fascia la scorsa estate. Non certo un nome qualunque, per i tifosi dell’Inter, soprattutto alla luce di quanto accaduto nella stagione 2018-19:

“Batteria offensiva destinata a un restyling, perché Sanchez non sarà più parte della comitiva e il baby Esposito andrà a farsi le ossa. In questa rivoluzione potrebbe inserirsi anche il ritorno a Milano di Perisic, che l’estate scorsa ha assaggiato l’inizio dell’era Conte all’Inter. Nell’ipotesi, andrebbe ad arricchire l’attacco. Perché è da escludere che gli venga consegnato il ruolo di esterno sinistro in un 3-5-2“, scrive il Corriere dello Sport.

(Fonte: Corriere dello Sport)