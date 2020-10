Sembra davvero arrivata al capolinea l’esperienza di Joao Mario con la maglia dell’Inter. Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, infatti, il centrocampista portoghese sarebbe vicino al ritorno allo Sporting Lisbona. Le parti starebbero definendo gli ultimi dettagli dell’affare. Ma i dubbi sul futuro di Joao Mario vanno via via dissipandosi: dopo la stagione in prestito alla Lokomotiv Mosca, Joao Mario è a un passo dal dire addio all’Inter.

(Fonte: Sportitalia)