Stampa estera – Jordi Alba, rinnovo col Barça ancora incerto. Inter e Juve alla finestra

Di lui si era parlato anche a fine 2022 e aveva negato un'offerta arrivata dall'Inter . Sono rispuntate di nuovo le voci su interesse dell'Inter, e della Juve , per Jordi Alba . Il noto sito Goal.com spiega che il Barcellona potrebbe mettere in atto una vera e proprio rivoluzione per sistemare il monte ingaggi. E per questo le due società italiane potrebbero approfittarne.

Vecchi giocatori di esperienza a titolo gratuito o a fine contratto per rinforzarsi a basso costo, "se l'Inter ne ha fatto una specialità, potrebbe impiegare la stessa strategia anche la società bianconera", si legge. I due club vorrebbero approfittare della rivoluzione in atto al Barça per ottenere i servizi del giocatore che è tentato comunque da un'ultima sfida europea. Per ora dà priorità alla permanenza al Barcellona, vorrebbe rinnovare, ma non è arrivata nessuna proposta. Non arriverà una proroga se non di fronte ad una riduzione dello stipendio. E a quel punto sarebbe un parametro zero. Inter e Juve quindi guarderebbero alla questione con attenzione.