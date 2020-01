Jorge Jesus: “Gabigol? Non è del Flamengo, è dell’Inter. Lo vogliamo nella nostra squadra”

Prosegue la trattativa tra Inter e Flamengo per il passaggio a titolo definitivo di Gabigol. Mentre la dirigenza del ‘Mengao’ è in Italia per provare a trovare l’intesa con i nerazzurri, nella conferenza stampa di oggi per del via della preparazione in vista della nuova stagione l’allenatore Jorge Jesus ha parlato anche dell’attaccante, autore di una straordinaria stagione con la maglia del club brasiliano.

“Gabi non è del Flamengo, è dell’Inter. Pablo (Marì, ndr) è un giocatore del Flamengo. Fa parte di quelli che si sono messi in evidenza, l’ho richiesto ai dirigenti. Proprio come Gabigol. Sono due giocatori che vogliamo nella nostra squadra“.