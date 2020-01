Joao Mario: “Jorge Jesus? Grazie a lui sono costato 40 mln. E al mio arrivo in Italia…”

Intervenuto ai microfoni di Canal 11, il centrocampista dell’Inter in prestito alla Lokomotiv Mosca Joao Mario ha parlato così di Jorge Jesus, attuale tecnico del Flamengo e suo allenatore ai tempi dello Sporting: “Ha potenziato tutto il mio talento. E non c’è da stupirsi che io sia costato 40 milioni di euro. Ho imparato molto da lui, tant’è che quando sono arrivato in Italia, dove devi essere molto preparato tatticamente, non mi è mai stata rimproverata questa mancanza. Gli piacciono le squadre che giocano ad occhi chiusi. All’inizio allo Sporting non capivamo molto bene perché provenivamo da una filosofia diversa, con Marco Silva, a cui piace attaccare molto. A Jorge Jesus piace attaccare bene e abbiamo sempre voluto attaccare”.