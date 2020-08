Interessamento per Juan Jesus, sempre più concreto da parte del Cagliari. L’ex giocatore dell’Inter, in forza alla Roma, era finito anche al centro dell’interesse del Parma, ma poi non si è concretizzata la trattativa. Di Marzio a Skysport ha spiegato che è un’idea concreta per il club sardo. Di Francesco lo stima e quindi potrebbe essere una cessione a titolo definitivo fino al 2023, l’operazione è già ben impostata.

(Fonte: SS24)