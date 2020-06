Juan Jesus, polemica social contro la Roma: la società non starà a guardare

“Bello che neanche il club mi metta nel profilo, questa sì che è fiducia”. Una risposta polemica ad un post della Roma costerà cara all’ex giocatore dell’Inter, Juan Jesus. Da quanto racconta il Corriere dello Sport Fienga, ceo del club giallorosso, era molto seccato da quanto successo. Non è un grande periodo per la società dopo quanto accaduto con Petrachi e certi gesti, anche se social, rischiano di mettere tutti in cattiva luce. Per questo ha fatto sapere al brasiliano di aver fatto uno scivolone e per questo dovrà pagare una multa. In più, Fonseca – che già non gli dava troppo spazio – potrebbe decidere di non convocarlo affatto per la prima partita della ripresa dei giallorossi, quella contro la Samp. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2021.

(Fonte: corrieredellosport.it)