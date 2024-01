Sky – Juve, Kean vicino all’Atletico Madrid: trattativa ai dettagli

Il calciatore bianconero può raggiungere Simeone e la sua squadra, prossima rivale dell'Inter in Champions

Moise Kean si avvicina all'Atletico Madrid. È quanto riportano a Skysport: l'attaccante italiano è pronto a trasferirsi in Spagna, alla squadra di Simeone, rivale agli ottavi di CL dell'Inter, e lo farebbe in prestito secco. Il calciatore della Juventus è stato cercato anche da alcuni club di Serie A ma ha preferito trasferirsi all'estero.