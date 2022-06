Juventus su Bremer? Ecco cosa diceva il dt del Torino Vagnati sull’ipotesi

Nelle ultime ore è stato di nuovo accostato il nome di Gleison Bremer alla Juventus. C’è già un’intesa di massima tra il giocatore e l’Inter sul contratto, manca però l’intesa col Torino. Proprio il direttore tecnico dei granata Davide Vagnati negli scorsi mesi si era così espresso sulla possibilità di vedere Bremer in bianconero: “Un giocatore che ha indossato la maglia granata come ha fatto Bremer in questi anni sono convinto che farà delle scelte diverse”, aveva detto a DAZN. L’Inter resta in pole position per il brasiliano.