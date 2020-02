Juve, progettata la doppia ‘pugnalata’: l’Inter perderebbe decine di mln. Sospetti confermati

Si preannuncia un’estate caldissima sul mercato, pronta a infiammare la rivalità tra Juventus e Inter per la supremazia in Italia. Le due superpotenze si stanno sfidando in questa stagione in campionato, ma progettano di contendersi anche i migliori talenti in giro per il nostro Paese e non solo. Come vi abbiamo riportato, un primo nome da tenere d’occhio in quest’ottica è Sandro Tonali, giovane centrocampista del Brescia: “Il fronte rimane caldo“, scrive Tuttosport, riferendosi all’interesse dei bianconeri nei suoi confronti.

Ma, da più parti, sono arrivate conferme sul fatto che sul giocatore ci sia, forte, il pressing nerazzurro. Ma non è finita. Perché è ancora tutto da scrivere il futuro, a Parigi, di Mauro Icardi. La Juventus rimane sullo sfondo e continua a flirtare con Wanda Nara, moglie e agente del giocatore, che infatti non ha mai dato conferme nette sulla permanenza al Paris Saint-Germain del marito. Parole, rilasciate nel corso dei mesi, che hanno avvalorato i sospetti nerazzurri sul pressing juventino nei confronti dell’argentino, cercato già la scorsa estate. Qualora la Juventus convincesse Icardi a non sposare la causa del PSG, l’Inter potrebbe perdere decine di milioni, ovvero i 70 previsti dal diritto di riscatto in favore dei parigini. Insomma, la (doppia) sfida è lanciata: “E sullo sfondo, nel caso in cui la nostalgia per l’Italia dovesse prendere il sopravvento nei prossimi mesi, c’è sempre Mauro Icardi“, scrive Tuttosport.

(Fonte. Tuttosport)