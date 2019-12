Wanda Nara: “Icardi torna l’anno prossimo? Non posso rispondere. Ma l’Inter…”

Non ha risposto, perché non sa ancora cosa accadrà probabilmente. Mauro Icardi gioca in prestito al PSG ma è ancora un giocatore dell’Inter. La società nerazzurra spera nel riscatto del PSG: il riscatto è fissato sui settanta mln. Alla moglie e agente del giocatore, Wanda Nara, i giornalisti de Le Iene hanno chiesto cosa succederà nella prossima stagione e lei ha risposto, anzi non lo ha fatto, così:

-Pace con gli interisti?

Ho un figlio interista e l’Inter sarà sempre nel nostro cuore comunque vada.

-Icardi giocherà nell’Inter il prossimo anno?

Non posso rispondere, ma se vuoi lo faccio (ride.ndr). No, non posso.