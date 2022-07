La Stampa – De Ligt, Juve chiede 100 mln e pensa a Koulibaly. Bremer, Inter avanti

De Ligt potrebbe lasciare la Juventus. Ma il club bianconero chiede 100 mln per il suo cartellino. È stata quindi spedita al mittente l'offerta da 40 mln più un giocatore come Werner o Pulisic fatta dal Chelsea. I bianconeri però non escludono la cessione dell'olandese e riflettono sul sostituto. Il primo nome è quello di Koulibaly che nel 2023 andrà in scadenza con il Napoli. De Laurentiis non vorrebbe spedirlo a Torino ma rischia di perderlo nella prossima stagione a parametro zero dato che non c'è l'accordo sul rinnovo. Il presidente spera in un interesse concreto da parte di club esteri come gli stessi Blues o il Barcellona.