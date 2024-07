Romano – Chiesa fuori dai piani di Thiago Motta: la Juve chiede 25 milioni

Federico Chiesa in uscita dalla Juventus, non rientra nei piani di Thiago Motta: ecco la richiesta del club per cederlo

Federico Chiesa in uscita dalla Juventus. Come riportato da Fabrizio Romano, non rientra infatti nei piani del nuovo allenatore Thiago Motta: il club chiede 25 milioni di euro bonus inclusi per cedere il giocatore, vista la scadenza del contratto al 30 giugno 2025. Per ora la Juve non ha ricevuto offerte concrete per l’esterno della Nazionale.