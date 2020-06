Juve, ora salta tutto? Indiscrezione CorSera: “Senza svolta è possibile che…”

La sconfitta nella finale di Coppa Italia contro il Napoli ha lasciato strascichi pesanti in casa Juventus e soprattutto nel rapporto tra la società bianconera e Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, l’ex allenatore di Napoli e Chelsea rischia addirittura l’esonero prima della fine della stagione:

“Al netto di tutto, una cosa è chiara: questa Juve (qui le pagelle dopo la partita di ieri) non può andare avanti a trascinarsi in questo modo. E se non ci sarà una svolta in campionato e in Champions, nonostante l’agenda stravolta dal virus, Sarri rischia. Lui si difende, ma non convince neanche a parole, oltre che nei fatti. Rifiuta il concetto di Juve senz’anima, anche se chi entra dalla panchina ha un impatto e un atteggiamento non positivo e se la squadra non fa mai nulla più del minimo sindacale, portando avanti un piano di gara senza mai un’alzata di ingegno e tantomeno un aumento di ritmo“.

(Fonte: Corriere della Sera)