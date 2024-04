La Juventus mette a segno il primo colpo in vista della prossima stagione, con l'obiettivo di lanciare la sfida all'Inter . Come riferisce Fabrizio Romano, infatti, i bianconeri stanno ormai definendo l'arrivo in bianconero di Felipe Anderson, esterno offensivo brasiliano in scadenza di contratto con la Lazio. Scrive il giornalista:

"La Juventus è ad un passo dall'ingaggio di Felipe Anderson a parametro zero, affare imminente! Proposta formale inviata all'esterno brasiliano, tutto pronto per le firme a breve. Accordo verbale nelle fasi finali, dettagli in fase di definizione e poi... here we go!".