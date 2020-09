SM: “Inter, per Kanté parte un big. Marotta ci prova: offerto al Chelsea il cartellino di…”

Antonio Conte può sorridere: sono infatti in arrivo i rinforzi che ha chiesto per poter sferrare finalmente l’attacco alla Juventus. Aleksandar Kolarov, riporta SportMediaset, dovrebbe già iniziare in giornata l’iter delle visite mediche, mentre Arturo Vidal, dopo aver risolto il suo rapporto col Barcellona, è atteso a Milano nelle prossime ore. N’Golo Kanté resta il primo obiettivo di Antonio Conte, ma per arrivare ai 60 milioni chiesti dai Blues bisognerà aspettare le cessioni, soprattutto il sacrificio di un big. E’ Marcelo Brozovic il primo indiziato, offerto anche al Chelsea per arrivare al mediano francese, conclude l’emittente.