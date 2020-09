Inter, tutto su Kanté. Ma Conte impone un veto: “Tutti cedibili, ma non questi due”

Antonio Conte ha in testa un solo nome per sferrare l’attacco decisivo alla Juventus: quello di N’Golo Kanté. Il centrocampista francese è infatti ritenuto dal tecnico la pedina chiave per fare il salto di qualità a centrocampo, ma per poterlo portare a Milano bisogna prima incassare una bella cifra. Spiega Il Giorno: “Per provare a regalare al suo allenatore quello che vuole, il ds Ausilio non può fare altro che ipotizzare una cessione importante. Il primo nome della lista è quello di Eriksen, che Conte non riesce ad inserire nei suoi schemi. C’è poi Brozovic, e un’altra lunga sfilza di nomi, perché a parte Lukaku e de Vrij non c’è giocatore della rosa nerazzurra che sia ritenuto incedibile“.