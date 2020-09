TS: “Kanté? Inter su tre alternative. Al Tottenham c’è un pupillo di Ausilio”. Non è Ndombélé

Quello che è chiaro in casa Inter è che arrivare a N’Golo Kanté non sarà per nulla facile, ancor di più nell’ultima settimana di mercato. Per il francese sarà infatti necessario un’uscita importante. Ragion per cui il club nerazzurro starebbe pensando seriamente ad alcune alternative. Spiega Tuttosport: “Vista la difficoltà che comporta la trattativa per Kanté (necessaria almeno l’uscita di un big), l’Inter sta valutando le alternative. Tutte di prim’ordine anche alla luce della bontà dei centrocampisti a disposizione.

La prima è rappresentata da Thomas Partey per cui l’Atletico Madrid chiede i 50 milioni della clausola. Qualcosa potrebbe muoversi sul fronte Tottenham, se Mourinho facesse entrare nei discorsi per Skriniar quel Moussa Sissoko che è sempre stato un giocatore apprezzato da Piero Ausilio.

Nell’ultima settimana di mercato può succedere di tutto e, in tal senso, va fatta attenzione a quanto potrebbe accadere sull’asse con due club amici, il Parma (per Gervinho, nel caso partisse Pinamonti) e pure il Sassuolo dove gioca Manuel Locatelli che, con De Zerbi, è diventato un giocatore da Nazionale”.