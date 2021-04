TS – Kean, la Juve vuole anticipare il PSG e ha già in mente una strategia

Si è parlato dell'interesse per l'attaccante anche da parte dell'Inter ma per TuttoSport è in pole la società bianconera

Eva A. Provenzano

Con il PSG è arrivato in semifinale di Champions e tutti gli occhi del calciomercato, secondo i media, sarebbero puntati su di lui. Quelli della Juve innanzitutto. Keanha un passato in bianconero e la società vorrebbe riportarlo a Torino.

Dei giorni scorsi le indiscrezioni che parlano di un interessamento dell'Interal giocatore italiano. Ancelotti ha spiegato che l'Everton attende una mossa dal Paris Saint-Germain se volesse trattenere il giocatore. Secondo TuttoSport però la Juve è favorita nella corsa al suo cartellino. I parigini non hanno diritto di riscatto e la Juve potrebbe anticipare Leonardo "con qualche scambio: da Ramsey a Rabiot fino a Demiral".

(Fonte: TuttoSport)