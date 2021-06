Kessié nel mirino dell’Inter? Marchetti: “Così il Milan rischia di perderlo”

L'esperto di calciomercato di Sky Sport aggiorna sulla situazione del centrocampista ivoriano, in scadenza al 30 giugno 2022 coi rossoneri

Nelle ultime ore, Franck Kessié è stato accostato all’Inter in vista della prossima stagione. Un possibile Calhanoglu-bis, visto che il contratto del centrocampista ivoriano è in scadenza al 30 giugno 2022. Del futuro di Kessié ha parlato anche Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, su TMW Radio: “Il Milan rischia di perderlo a zero, l'accordo economico non c’è”, le sue dichiarazioni. L’Inter osserva con grande attenzione la situazione per il momento.