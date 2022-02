Sky – Kessie-Milan, possibilità di rinnovo vicino allo zero. Offerta rimasta ferma

Il giocatore non ha accettato la proposta fatta dalla società rossonera e non ci sono stati altri confronti con lui e l'agente

Possibilità di rinnovo vicine allo zero per Franck Kessie. Il giocatore, secondo Skysport, non rinnoverà con il Milan. Dall'ultimo incontro con il suo agente non ci sono state nuove proposte da parte del club rossonero che resta fermo sulla proposta di 5 mln + 800 mila euro per il calciatore ivoriano. Una proposta che non è stata accettata dal calciatore e dal suo agente e probabilmente il centrocampista si libererà a parametro zero a giugno. Anche il Tottenham lo aveva cercato a gennaio ma terminerà la stagione con i rossoneri e giocherà l'undicesimo derby contro l'Inter il 5 febbraio. Il canale satellitare non fa riferimento alla prossima meta del calciatore ma ci sono state in queste settimane voci di mercato che hanno parlato di un interesse dell'Inter.