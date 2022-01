Kessie? Un jolly per Inzaghi. “Somiglianza con un’insospettabile dell’Inter”

Il centrocampo nerazzurro potrebbe essere arricchito dal giocatore ivoriano: si parla di un sondaggio fatto da Marotta

Di questa mattina le indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport che parlano di un'Inter informatissima su Kessie. Sul giocatore ivoriano Marotta ha chiesto notizie: non ha rinnovato con il Milan e avrebbe rifiutato un'offerta da sei mln e mezzo, segnale che vorrebbe cambiare aria o comunque guadagnare di più. Non è stata messa sul tavolo una cifra vera e propria, ma il centrocampista farebbe molto comodo all'Inter. Perché amplierebbe le scelte di mister Inzaghi. Oggi dietro al centrocampo titolare formato da Barella, Brozovic e Calhanoglu ci sono Vidal, Sensi (che va alla Samp) Gagliardini e Vecino. Kessie sarebbe capace di sostituire tutti e tre nei loro ruoli, sa fare il play e sa recuperare palla, gioca in percussione e fa pure il trequartista in Nazionale. Una specie di jolly che Inzaghi potrebbe apprezzare molto.