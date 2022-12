Kessié si è proposto all’Inter: “Nuovo summit in primavera, ecco le condizioni”

Franck Kessié non è mai uscito dai radar della dirigenza dell’Inter: ecco le condizioni per il suo arrivo in nerazzurro

Alessandro Cosattini

Franck Kessié non è mai uscito dai radar della dirigenza dell’Inter. Seguito fin dai tempi del Cesena, il centrocampista ivoriano è tra i nomi in cima al taccuino del duo Marotta-Ausilio per rinforzare la rosa nerazzurra. Il Corriere dello Sport oggi fa il punto sul futuro dell’ex Milan, passato al Barcellona a parametro zero proprio la scorsa estate.

“L’Inter è in attesa di notizie da Kessié. Con Atangana, il suo agente, è stato fissato un aggiornamento per la prossima primavera. Come noto, l’ivoriano si è proposto al club nerazzurro, che ha aperto la porta, fissando però alcune condizioni: operazione in prestito e ingaggio parzialmente pagato dal Barcellona. Kessié si è preso un paio di mesi per verificare se ci sarà un cambio della sua situazione - tradotto, se troverà più spazio rispetto ai primi mesi di stagione -, altrimenti chiederà di essere lasciato andare. A quel punto entrerà in gioco Atangana, che ha già parlato con il Barça e che avrà il compito di strappare il sì ai paletti indicati dall’Inter: difficile, ma non impossibile”, si legge.