Kicker – Lazaro-Gladbach, nessun’opzione di riscatto. Inter, si apre una nuova pista

L'austriaco dovrebbe rientrare all'Inter a fine stagione dopo il prestito in Germania: occhio però alla nuova pista suggerita da Kicker

C'è ancora un grosso punto interrogativo sul futuro di Valentino Lazaro, esterno classe '96 di proprietà all'Inter ora in prestito al Borussia Moenchengladbach. Secondo quanto risulta a Kicker, però, non c'è alcun'opzione di diritto né di obbligo di riscatto da parte del club tedesco per l'austriaco (come confermato dalla dirigenza qualche mese fa, ndr), contrariamente ai 13 milioni riportati da diversi media. "Un rinnovo del prestito potrebbe essere una buona scelta per il club di Gladbach, considerando la duttilità del giocatore, che può giocare in molte posizioni, sia offensive che difensive: ma i dialoghi con l'Inter non sono ancora partiti", scrive il quotidiano tedesco.