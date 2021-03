ESCLUSIVA Ag Lazaro: “Inter prima scelta. E visto come Conte ha trasformato Perisic…”

FCINTER1908 ha intervistato in esclusiva l'agente dell'esterno in prestito al Gladbach che ha parlato del futuro dell'austriaco

Tra i giocatori che potrebbero fare ritorno all'Inter nella prossima stagione c'è Valentino Lazaro. L'esterno austriaco è in prestito per una stagione al Borussia Moenchengladbach, ma il suo riscatto è in dubbio per via di una stagione con qualche infortunio di troppo. FCINTER1908 ha intervistato in esclusiva l'agente di Lazaro, Max Hagmayr, che ha parlato del futuro dell'austriaco: