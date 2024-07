L’Inter cerca un rinforzo in difesa e anche il nome di Jakub Kiwior è stato accostato ai nerazzurri: lui ha detto no al Bologna

L’Inter cerca un rinforzo in difesa e anche il nome di Jakub Kiwior è stato accostato ai nerazzurri da diverse fonti negli ultimissimi giorni. Sfumato l'arrivo di Juan Cabal, i dirigenti stanno valutando diverse opzioni per puntellare il reparto arretrato di Simone Inzaghi. L’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato anche del futuro di Kiwior sui suoi canali.

“Arsenal e Calafiori hanno l'accordo da settimane, contratto da 5 anni a 4 milion netti a stagione. Tutto è definito lato giocatore. Quello che manca è l'accordo tra i due club, non c'è l'accordo su come strutturare l'operazione da 50 milioni in totale. Nelle ultime 48 ore il Bologna ha chiesto Kiwior a titolo definitivo all'Arsenal, l'Arsenal ha aperto a questa possibilità e in generale è aperto alla possibilità di cedere Kiwior a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto nel corso di questa sessione.