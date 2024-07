Ha avuto modo di parlare con Marotta per Gudmundsson?

"I miei rapporti col dottor Marotta sono straordinari, lui è un professionista che di calcio ne sa più di me. Ogni tanto ci sono rivisitazioni, ho detto che Albert deve sognare ma può continuare a sognare anche a Genova e auspico che continui a sognare a Genova. Non c'è alcun tipo di problema, al di là del mercato che non sarà deciso da me. L'impressione è che Albert possa restare in Liguria. Quale sarebbe la cifra? Non so cosa ho in tasca"